CB – Em clima de tranquilidade e sob céu ensolarado, cerca de 80 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), tomaram a Esplanada dos Ministérios para assistir ao desfile cívico-militar do 7 de Setembro que, neste ano, teve como slogan “Brasil Soberano”. Com as arquibancadas lotadas já às 7h, muitos espectadores permanecerem em pé próximos às grades durante as duas horas e meia de evento.
(…)
O estudante Miguel Trajano, de 18 anos, atravessou o Atlântico exclusivamente para acompanhar o desfile de 7 de Setembro, em Brasília. Morando há oito anos em Portugal, para onde se mudou com a mãe para estudar, o brasiliense não vinha ao Brasil havia dois anos. “Este desfile é especial. Precisamos relembrar a importância da independência e afirmar a soberania do Brasil. Nenhum país vai mandar no Brasil, só os brasileiros”, destacou o estudante, que às 6h garantiu um lugar na arquibancada.
(…)
(Correio Braziliense)