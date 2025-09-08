Por Hellen Monteiro, g1 AC

Fotos: Valéria Santana

Enquanto o desfile cívico-militar tocava pela Benjamin Constant…

150 ocuparam o centro de Rio Branco no 31º Grito dos Excluídos e das Excluídas.

Pastorais sociais da Igreja, sindicatos, juventudes, movimentos negros levantaram a voz contra a desigualdade e em defesa da democracia.

Com o lema “A vida em primeiro lugar: cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia”, os manifestantes lembraram que o Brasil não tem independência de verdade: há fome, jornadas exaustivas e milhões sem casa.

“Queremos um país onde ninguém viva para enriquecer patrão. O fim da escala 6×1 é o primeiro passo”, disse Amanda Dornelis, da área da educação.

Valéria Santana, do Movimento Negro Unificado, denunciou o desmatamento acelerado na Amazônia e cobrou democracia de fato, não uma “falsa democracia” que anistia golpistas.

Organizado desde 1994, o Grito dos Excluídos é um ato popular que cobra do Estado direitos básicos e propõe um projeto de sociedade justa, igualitária e fraterna.