Revista Veja
O Estado do Acre alcançou, neste ano, a captação de mais de 15 milhões de reais do Fundo Brasil da Organização das Nações Unidas (ONU). Os recursos destinados à implementação do Programa de Resiliência Socioambiental contempla as Áreas de Proteção Ambiental do Estado. A verba também será destinada à prevenção das queimadas.
De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre janeiro a agosto, o Acre teve queda de 73% nos focos de queimadas em comparação ao mesmo período de 2024