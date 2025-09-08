“Não é porque tenho 60 que não posso usar biquíni.”
Essa foi a provocação compartilhada.
Não faltaram ataques machistas…
Veja…
(…)
Essa foi a provocação compartilhada.
Não faltaram ataques machistas…
Veja…
(…)
Motoristas, operadores e manutenção dizem não a 3,4% de 'aumento'... Querem jornada justa e respeito à saúde. A empresa Transport...
Zoom, linhas, câmera lenta: desculpas do Bolsonaro & cia caem. Regra é regra — xilindró direto. (J Alm.) #SemAnistia Veja......
Tô na Avenida Paulista agora e a cena é... Trio elétrico, gritaria, faixas contra Alexandre de Moraes e até um...
ICL - Manifestantes bolsonaristas se reuniram, ao longo deste domingo (7), em atos em Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo...
Vídeo do prefeito Gehlen e o vice Elvis, de Sena Madureira. https://youtube.com/shorts/513nRmQ1nKM?si=Y-l2JRXWricWBHV- (...) Conteúdo parceiro (...) ◼Você, de Sena, entre...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.