O Fluminense pode receber R$ 6,9 bilhões em 10 anos com a criação de uma SAF.

Metade do valor, R$ 500 milhões, é aporte obrigatório nos dois primeiros anos…

R$ 6,4 bilhões, seria destinado à folha salarial, contratações, formação de atletas, melhorias em Xerém e CT, e royalties para a Associação.

Plano prevê aumento de 30% na folha já em 2026, passando de R$ 9 mi para R$ 25 mi/mês…

Problema: o fundo ficar com 65% das ações, podendo chegar a 95% sabe-se lá quando.

O que significa que…

Não dá para aceitar assim desse jeito.

Segundo Carlos de Barros, sócio da LZ Sports que administraria o fundo, diz que o contrato prevê lockup de cinco anos e nenhum dividendo até que os R$ 6,4 bilhões sejam investidos, mas isso não resolve a questão do controle majoritário…

A votação será após a eleição presidencial, e a SAF só será concretizada se os sócios aprovarem.

J Alm.