Destaques do Diário Oficial e Sena Madureira
1 – Contrato para show gospel: A Prefeitura de Sena Madureira contratou, por R$ 150 mil, o show do cantor gospel Theo Rubia para a ExpoSena Rural Show 2025, no dia 26 de setembro.
2 – Contratações e aditivos: A Prefeitura designou fiscais de contratos para obras, sistemas de gestão pública, manutenção de equipamentos odontológicos e aditivos contratuais para merenda escolar, com as empresas T. Leite Silva, Restaurante Imperial Delivery e D L Ramos.
3 – Novas construções e serviços: A prefeitura contratou a empresa Creative Music Ltda para o show de Theo Rubia e a JV Construções para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS 4).
4 – Contrato de tecnologia: A empresa Status Tecnologia e Consultoria em Sistemas Ltda foi contratada para locação e suporte de sistemas de gestão pública, no valor de R$ 34.860,60.
5 – Contrato de manutenção odontológica: A Sertec Odonto Comércio e Representações Ltda foi contratada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, por R$ 233.500,00.
(…)
Abaixo os comprovantes da publicação no Diário Oficial
Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025 – D.O Nº 14.101
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGO/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
PORTARIA/PMSM/GAB/SAPF Nº 134/2025
FISCAL CONTRATO empresa CREATIVE MUSIC LTDA – CNPJ n° 08.648.622/0001-32, que tem como objeto a contratação de show cantor gospel Theo Rubia, atração que se apresentará na ExpoSena Rural Show 2025, no dia 25 de setembro de 2025 (quinta-feira), do Município de Sena Madureira/AC.
PORTARIA/PMSM/GAB/SAF Nº 144/2025
FISCAL CONTRATO empresa JV CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS 4.
PORTARIA/PMSM/GAB/SAF Nº 145/2025
FISCAL CONTRATO Contrato n. º 061/2024 empresa STATUS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA, que tem como objetivo Prestação de serviço de locação e suporte técnico de sistemas de gestão pública, contendo os seguintes módulos : sistema de contabilidade pública, sistema de patrimônio, sistema orçamentário – PPA, LDO e LOA , sistema de portal da transparência, sistema de estoque, sistema de tributos sistema de recursos humanos e folha de pagamentos, sistema de compras e licitações e sistema de ISS – Nota fiscal eletrônica.
PORTARIA/PMSM/GAB/SAF Nº 146/2025
empresa SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob o N.º 04.130.919/0001-50, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e fornecimento de peças originais/similares, tudo
em conformidade com o Edital e seus anexos.
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Oriunda do Pregão Presencial nº 013/2025, oriunda da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, órgão gerenciador da referida Ata de Registro de Preço.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2025
PROCESSO ADM Nº 4816/2025
objeto a contratação de show do cantor gospel Theo Rubia, atração que se apresentará na ExpoSena Rural Show 2025, no dia 26 de setembro de 2025 (sexta–feira), do Município de Sena Madureira/AC, tudo em conformidade com o Termo de Referência.
VENCEDOR: CREATIVE MUSIC LTDA
CNPJ: 08.648.622/0001-32
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2025
PROCESSO ADM Nº 2797/2025
STATUS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA
CNPJ: 15.393.826/0001-35
VALOR: R$ 34.860,60 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e sessenta
centavos).
PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO N. º 024/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1429/2025
CONTRATADA: T. LEITE SILVA
CNPJ Nº 17.468.184/0001-11
OBJETO DO CONTRATO: MERENDA ESCOLAR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO N. º 027/2025*
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1429/2025
CONTRATADA: RESTAURANTE IMPERIAL DELIVERY LTDA
CNPJ Nº 43.872.031/0001-45
OBJETO DO CONTRATO: MERENDA ESCOLAR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO N. º 028/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1429/2025
CONTRATADA: D L RAMOS
CNPJ Nº 05.146.814/0001-52
OBJETO DO CONTRATO: MERENDA ESCOLAR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4131/2025
SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob o N.º 04.130.919/0001-50
OBJETO Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e fornecimento de peças originais/similares, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos.
R$ 233.500,00 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos reais);
EXTRATO DO CONTRATO N.º 091/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA E ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS CORAÇÃO DO MENINO JESUS.
VALOR R$ 280.624,00
EXTRATO DO CONTRATO N.º 092/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA E JAMESON GOMES DE OLIVEIRA BARRETO.
R$ 4.950,00
(…)
Grifo meu: ainda hoje vou falar sobre a ExpoSena e os shows…gospel, inclusive….porque só oestadoacre vai falar sobre esse tema.
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui