Anvisa publicou um alerta sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos como sildenafila, tadalafila, vardenafila, udenafila e lodenafila, especialmente fora das indicações médicas e em produtos não autorizados.

O uso recreativo ou estético dessas substâncias pode causar efeitos graves, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), hipotensão (pressão baixa), perda de visão ou audição, além de dependência psicológica.

A Agência alerta ainda para a comercialização irregular de produtos contendo essas substâncias, como gomas e suplementos. A Anvisa reforça que tais formulações não têm aprovação para uso em atividades físicas, ganho de massa muscular ou aumento de desempenho sexual. Essas substâncias são aprovadas como medicamentos de venda sob prescrição médica e não podem constar da lista de composição de produtos enquadrados em outras categorias de produtos, como os suplementos alimentares.

Recomendações à população e aos profissionais de saúde

População

Não utilize preparações manipuladas sem prescrição.

Não utilize produtos não regularizados pela Anvisa.

Nunca utilize produtos fabricados ou manipulados por empresas não autorizadas e licenciadas por esta Agência.

Profissionais de saúde

Avaliem clinicamente os pacientes antes da prescrição e monitorem possíveis interações e efeitos adversos.

Casos de eventos adversos devem ser notificados no sistema VigiMed e denúncias de produtos irregulares podem ser feitas pelo Notivisa.

Anvisa