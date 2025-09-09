Programa Norte Conectado.
12 mil km de fibra óptica vão ligar 70 municípios e 10 milhões de brasileiros…
Uns queimam, outros conectam.
Veja…
oestadoacre
Programa Norte Conectado.
12 mil km de fibra óptica vão ligar 70 municípios e 10 milhões de brasileiros…
Uns queimam, outros conectam.
Veja…
Banheiros químicos foram incendiados em Brasília, nesta terça, na hora em que o min. Alexandre de Moraes votava pela condenação...
Terça-feira, 09 de Setembro de 2025 - D.O - nº 14.102 CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA Resolução Nº 68, de...
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU),...
Por Cássia Veras/GdA Fotos: Mardilson Gomes/SEE Alunos da 1ª e 3ª série do ensino médio da rede pública estadual...
— Quem é esse que está com a camisa pedindo Anistia? Postou o dep. Mas ignora que aquela anistia foi...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.