As exportações brasileiras de carne bovina seguem mostrando resistência. Em agosto de 2025, o país embarcou 299,4 mil toneladas, alta de 20,7% sobre o mesmo mês do ano passado, gerando US$ 1,60 bilhão em receita — o segundo maior volume mensal da história.

A China domina as compras, com 53,7% do total e US$ 894 milhões em faturamento. Rússia, México, Chile e União Europeia completam o topo dos destinos. Os Estados Unidos, atingidos pelo tarifaço de Trump, recuaram 51% em agosto, mas mantêm posição estratégica, com 209,1 mil toneladas acumuladas no ano, crescimento de 71,5% sobre 2024.

No acumulado de janeiro a agosto, o Brasil exportou 2,08 milhões de toneladas, faturando US$ 10,51 bilhões, com aumento de 15% em volume e 32,9% em receita. Mercados como México, EUA, União Europeia, Rússia e China registraram crescimento expressivo, mostrando que a carne brasileira segue competitiva no cenário internacional.

Para a Abiec, os números reforçam que, mesmo diante de tarifas e pressões externas, o setor mantém perspectiva de expansão e novas oportunidades comerciais no segundo semestre.

