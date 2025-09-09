Terça-feira, 09 de Setembro de 2025 – D.O – nº 14.102
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
Resolução Nº 68, de 21 de março de 2025
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CONTRATO 001/2025 – AUTO POSTO ROSELÃO E PREFEITURA MUNICIPAL S. MADUREIRA.
(…)
Três municípios do Acre vão receber, juntos, um
repasse de R$ 2.146.792,74 do Ministério da Integração
e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por
meio da Defesa Civil Nacional. A liberação dos recursos
foi autorizada nesta quarta-feira, 3, e faz parte
de um pacote que contempla seis cidades em todo
o país. No estado, os municípios beneficiados são
Manoel Urbano (R$ 294.631,84), Mâncio Lima (R$
981.202,50) e Sena Madureira (R$ 870.958,40).
(…)
(…)
