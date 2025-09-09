Por Cássia Veras/GdA

Fotos: Mardilson Gomes/SEE

Alunos da 1ª e 3ª série do ensino médio da rede pública estadual do Acre participam, durante esta semana, do 3º Simulado Teste Saeb/Ideb, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Parte do Projeto Ideb: Superando Metas nas Escolas de Ensino Médio, o simulado é aplicado nas disciplinas de língua portuguesa e matemática e busca preparar os jovens para a Prova Saeb, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, um dos responsáveis por medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Além disso, a atividade integra o trabalho de formação continuada já realizada com os professores dessas áreas, bem como o uso do caderno de apoio elaborado pelos assessores da SEE.

“O simulado é muito mais do que uma preparação para a prova do Saeb, é uma oportunidade para que os nossos estudantes e professores reconheçam onde estão os avanços e onde ainda precisamos melhorar. Cada resultado obtido é um diagnóstico que nos permite ajustar rotas, fortalecer políticas educacionais e, principalmente, garantir que nossos jovens tenham acesso a um ensino de qualidade”, explica o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

Alunos e gestores empenhados

Para os alunos, a experiência tem sido de grande aprendizado. João Gabriel Marçal, estudante do 3º ano do Instituto Lourenço Filho (Ielf), de Rio Branco, conta como passou a compreender a importância da avaliação.

“Sempre ouvi falar sobre a prova do Ideb, mas só com o tempo percebi que ela mostra a qualidade do ensino da escola. Se eu for procurar uma escola para o meu filho no futuro, vou querer uma com Ideb alto, porque isso garante melhor acesso à educação. No início, pensei que seria muito difícil, mas o simulado traz conteúdos que vimos desde o fundamental, o que deixa a prova mais tranquila. O importante é que todos os alunos levem a sério, porque os resultados trazem investimentos para a educação e beneficiam quem está e quem ainda vai estudar”, ressalta.

A coordenadora pedagógica do Ielf, Poliany Aparecida Pereira, destaca que os simulados ajudam a identificar dificuldades específicas dos estudantes e permitem que os professores trabalhem esses pontos antes da avaliação oficial.

“A prova é um termômetro para identificarmos habilidades que precisam ser fortalecidas. Nossa escola foi a terceira melhor do estado no último Ideb e queremos manter ou superar esse resultado. Para isso, não trabalhamos apenas os conteúdos em sala, mas também a conscientização dos alunos e das famílias sobre a importância dessa avaliação”, diz.

A chefe do Departamento de Ensino Médio da SEE, Danielly Matos, define: “Mais do que medir conhecimentos, buscamos sensibilizar os estudantes, familiarizando-os com o formato da prova e seus descritores. Essa ação garante um diagnóstico real das escolas e nos permite elaborar novas estratégias a partir dos resultados. O simulado é parte fundamental do plano de ação do Projeto Ideb: Superando Metas”.

O que é o Ideb

O Ideb reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Saeb.