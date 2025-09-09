Como relator, Moraes foi o primeiro a votar no julgamento. Os demais ministros – Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado – ainda precisam se posicionar.

Ministro Flávio Dino aumenta o placar…2 a 0

Ameaça descabida de um país estrangeiro ao Brasil

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (9) que o governo de Donald Trump está disposto a “usar meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo” em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Grifo meu: uma afronta ao nosso país essa ameaça do governo do Donaldo…chantagens não vão mudar os rumos do julgamento do STF…Quem apostou na impunidade se deu mal.

Grifo meu 2: Um governo autoritário(o de Donaldo) falando em proteger a ‘liberdade de expressão’ no país dos outros….piada pronta.



J R Braña B.