G1 – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.
Moraes é o relator, na Primeira Turma da Corte, do processo penal contra o chamado núcleo crucial da trama golpista – parte de uma organização criminosa que tentou manter o ex-presidente no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Como relator, Moraes foi o primeiro a votar no julgamento. Os demais ministros – Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado – ainda precisam se posicionar.
(…)
Ministro Flávio Dino aumenta o placar…2 a 0
Ameaça descabida de um país estrangeiro ao Brasil
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (9) que o governo de Donald Trump está disposto a “usar meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo” em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
(…)
(…)
Grifo meu: uma afronta ao nosso país essa ameaça do governo do Donaldo…chantagens não vão mudar os rumos do julgamento do STF…Quem apostou na impunidade se deu mal.
Grifo meu 2: Um governo autoritário(o de Donaldo) falando em proteger a ‘liberdade de expressão’ no país dos outros….piada pronta.
J R Braña B.