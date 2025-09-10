Uma adolescente de 14 anos, entrou, na manhã desta quarta, armada, na escola Marcelino Blanco, no povoado de La Paz(Mendoza), disparou para o alto e se trancou.
A polícia isolou a área e equipes do Grupo de Resolução de Incidentes e Sequestros (GRIS), com especialistas em negociação, atuam agora no local…
A escola foi evacuada sem feridos.
O episódio mostra o mal-estar juvenil, a insegurança e a tensão social que invadem os espaços de aprendizado…
Segundo o prefeito, Fernando Ubieta, prefeito de La Paz, a arma seria do pai da aluna, que é policial.