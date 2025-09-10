O prefeito de Sena Madureira disse que também não pagava IPTU ao município no passado…
A revelação do prefeito Gehlen veio acompanhada da cobrança para que os moradores da cidade honrem seus compromissos municipais.
Grifo meu: foi um bom gesto…de sinceridade…e também um bom mote(dizer que não pagava IPTU) para fazer a cobrança atualmente…a saber como os contribuintes vão responder ao apelo do prefeito.
J R Braña B.
