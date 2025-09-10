Que ótimo que o governador do Estado compareça a Sena à cavalgada da Exposena e também no desfile do aniversário da cidade….25 de setembro.
A presença de sua excelência é importante, mas mais importante é o que o seu governo vai enviar de apoio ao evento da Exposena.
Que tal se Sena receber o mesmo apoio e atenção que Cruzeiro recebeu com a sua feira??!!
Por que não?
Não adianta instalar aqueles stands demonstrativos sob tenda de algumas secretarias do governo e ficar por isso mesmo…
A Exposena precisa inovar…e vou citar três possibilidades de inovação:
1 – Espaços de inclusão produtiva da juventude e dos pequenos negócios locais…um espaço privilegiado, central, com visual moderno…
2 – Tecnologia…sempre falo isso em relação a Sena…parceria com a Ufac, Ifac para mostrar que é possível uma cidade pequena como Sena experimentar tecnologia adaptada a sua realidade….
3 – Programação cultural com identidade local e regional (para evitar que os shows de fora consumam todo o orçamento)…incluir rodas de conversa, palestras e oficinas sobre economia local, cooperativismo, educação financeira rural e valorização da cultura do Iaco.
A Exposena deve ser um momento de troca e aprendizado…isso conecta o setor produtivo com a sociedade e transforma o evento em algo realmente importante….não pode ser só festa e piseiro.
A Feira precisa ter consequências depois que acabar.
Econômicas e sociais.
J R Braña B.
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui
(…)
Conteúdo parceiro