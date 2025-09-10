Por Lygia Gomes

GdA – Para formar banco de cadastro reserva de profissionais bolsistas docentes mensalistas, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) lança o terceiro processo seletivo simplificado da autarquia do governo do Acre, em 2025. As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, 9, e se estendem até domingo, 14.

Os profissionais aprovados nas etapas de análise de condições de elegibilidade da inscrição, de análise curricular e de capacitação pedagógica em EaD, sendo selecionados, atuarão com mediação em sala de aula em cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional ofertados nos centros da Rede Ieptec ou ainda em espaços cedidos por parceiros, ou nas dependências do sistema prisional, conforme a necessidade da instituição.

As inscrições contemplam os 22 municípios e as seguintes áreas: engenharia florestal ou agronômica ou civil ou elétrica ou de software ou de alimentos ou de urbanismo; agroecologia; ciências agrárias ou agrícolas ou econômicas ou contábeis; zootecnia; medicina veterinária; análise de sistemas; sistemas de informação; redes de computadores; economia; biomedicina; odontologia; enfermagem; pedagogia; farmácia; logística; administração; saúde coletiva; estética e cosmética; comércio exterior; gestão pública ou comercial ou hospitalar ou de marketing ou de turismo ou do agronegócio; recursos humanos; bioquímica; radiologia; gás e petróleo; fisioterapia; nutrição; propaganda e marketing; processos escolares; segurança do trabalho; arquitetura e urbanismo; turismo; hotelaria; psicologia; letras libras; sistemas biomédicos; aquicultura; licenciatura em educação especial; comunicação social e/ou jornalismo; ciência da computação; controle de obras; energias renováveis; refrigeração e climatização; agroindústria; publicidade e propaganda; direito; artes visuais; gastronomia; biotecnologia; mídias sociais digitais; tecnologia em produção de multimídia ou tecnologia em design de multimídia; design de multimídia ou de animação, ou gráfico, ou de interiores; cinema; licenciatura em teatro.

Os valores das bolsas variam de R$ 1.440 a R$ 3.840, a depender das horas trabalhadas (20h, 30h ou 40h) e o nível de escolaridade (superior incompleto, superior completo, especialização, mestrado ou doutorado), conforme consta no Quadro 1 do edital.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente por meio do site: processo seletivo.ieptec.ac.gov.br, sendo recebidas até as 23h59 do dia 14/09/25. Para tanto, o candidato deve acessar o link da inscrição por município, área de atuação e perfil profissional. Em seguida, deve preencher o formulário e anexar o currículo, cujo modelo está disponível no edital, bem como cópias dos documentos (mais detalhes no tópico 5 do edital).

Antes de realizar a inscrição, é importante que o candidato leia com atenção e, na íntegra, o edital de abertura do processo seletivo.