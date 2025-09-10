Em agosto, Mato Grosso do Sul vendeu US$ 91 milhões em carne bovina para a China, o maior montante já registrado para o país asiático, segundo a Fiems. Já os Estados Unidos, que antes ocupavam o segundo lugar no ranking, caíram para a quarta posição.

No G1 – A China impulsionou as exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul em agosto deste ano, mantendo posição como principal compradora do estado desse tipo de mercadoria. Os EUA, que ocupavam a segunda colocação, recuaram para o quarto lugar após o tarifaço imposto por Donald Trump.

◼O país asiático adquiriu 16 mil toneladas do produto, um aumento de 146% em relação às 6,5 mil toneladas registradas no mesmo mês de 2024.

◼Enquanto as compras dos EUA caíram 54%, passando de 3 mil para 1,4 mil tonelada no mesmo período.

Grifo meu: vamos ver até quando o Laranjão vai suportar a pressão dos empresários do seu país.

J R Braña B.

