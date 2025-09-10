Por Marinara Lusvardi

PMRB/Secom – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esclarece que a intervenção realizada nesta semana, no bairro Centro, tratou-se de poda técnica de árvores e não de corte ou derrubada, conforme circulou em redes sociais.

O serviço foi necessário porque a copa de uma das árvores estava obstruindo a visualização do semáforo, prejudicando a iluminação pública, deixando o local escuro durante a noite e ainda, afetando a rede elétrica, o que poderia gerar riscos à segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores da região.

A secretária municipal de Meio Ambiente – em exercício, Charlene Lima, reforçou que toda intervenção segue critérios técnicos. “A Semeia trabalha com responsabilidade e dentro das normas ambientais. A poda é uma medida preventiva e de segurança, que garante tanto a integridade da arborização, quanto o bem-estar da população. Nosso compromisso é conciliar a preservação ambiental com a segurança da cidade.”

Já a engenheira florestal e chefe do setor de Poda e Corte de Árvores da Semeia, Sônia Freire, destacou que o procedimento foi cuidadosamente planejado.

“Não houve corte ou retirada da árvore. A ação foi uma poda controlada, realizada para desobstruir o semáforo e a rede elétrica, além de permitir que a iluminação pública volte a cumprir seu papel. É um manejo essencial para manter a funcionalidade urbana sem comprometer a vitalidade da árvore.”

A Semeia reafirma que está sempre à disposição da população para prestar esclarecimentos e reforça que todos os serviços realizados seguem critérios técnicos, buscando equilibrar segurança, funcionalidade urbana e preservação ambiental.