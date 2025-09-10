Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025 – D.O Nº 14.103

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 157 de 09 de setembro de 2025

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSENA 2025, POR METRO QUADRADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.33*a CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACORDO COM O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025/PMSM.

Preços de Espaço para uso comercial na Exposena

PORTARIA/PMSM/GAB/SAF Nº 147/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de

Sena Madureira.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como fiscais e gestores do Contrato n. º 040/2025,

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a ASSOCIAÇÃO

ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SENA MADUREIRA, que tem como

objetivo Prestação de serviço de locação de imóvel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sena Madureira.

Senhor (a) Gestor Titular: Irna Christina Diniz Ferreira

Gestor Suplente: Marcela Pinheiro Furtado

Fiscal Titular: Ticiana Silveira Souza

Fiscal Suplente: Felipe Silva D’avila

PORTARIA/PMSM/GAB/SAPF Nº 149/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de

Sena Madureira,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do termo de reconhecimento de

dívida, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a empresa

DROGARIA PREÇO JUSTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.211.175/0001-

00, referente a compra de medicamentos de baixa e alta complexidade para

atender as demandas da prefeitura de Sena Madureira – AC.

O prazo de execução do contrato terá vigência a contar da assinatura até os créditos orçamentários do presente exercício financeiro, conforme a lei n° 14.133/21.

Fiscais do Contrato:

I– Fiscal Titular: Karol de Souza Araújo

II– Fiscal Suplente: Rayane da Silva e Silva

Gestão do Contrato:

III– Gestor Titular: Nelson Rodrigues Sales

IV– Gestor Suplente: Geovanny de Farias Schú

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 142/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no

uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a PORTARIA/PMSM/GAB. PREF/Nº 34/2025 de 17 de março de 2025.

Art. 2° Designar os servidores abaixo indicadas para, em observância à legislação vigente, atuarem como Fiscais e Gestores do CONTRATO/SELIC/

AC Nº 001/2025, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC e a empresa AUTO POSTO ROSELLÃO LTDA-AC, cujo objeto consiste na contratação de empresa para o fornecimento de derivados de

petróleo, tipo combustível (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel

S-10), visando atender as necessidades da Prefeitura de Sena Madureira.

São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o

Termo de Referência, Termo de Dispensa de Licitação, Termo de Ratificação

de Dispensa de Licitação, Proposta da Contratada, e demais peças que constituem o Processo. A vigência do contrato terá início na data de sua assinatura

(06/02/2025) com término dentro do exercício financeiro vigente:

I Fiscal Titular: Weverton Lima Freire;

II Fiscal Suplente: Esthevão de Souza Campelo;

III Gestor Titular: José Marcelo Nascimento dos Santos

IV Gestora Suplente: Nataiana de Araújo Silva

Gehlen Diniz Andrade

Prefeito Municipal de Sena Madureira

