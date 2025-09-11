ICL – Na dosimetria das penas (cálculo das punições imputadas a cada réu), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do processo da trama golpista, propõe 27 anos e três meses de prisão em regime fechado para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em seu voto, o ministro pediu a condenação de Bolsonaro pelos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Mais que isso: Moraes classificou o ex-presidente como o líder da organização criminosa que tentou golpe de Estado no Brasil.

“Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder”, afirmou Moraes, na terça-feira (9).

