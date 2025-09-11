Por Maria Lídia Souza

GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou no Diário Oficial (DOE) desta quarta-feira, 10, a convocação de candidatos aprovados nos processos seletivos simplificados, conforme os editais nº 048/2025 e nº 083/2025.

Os candidatos deverão comparecer até o dia 22 de setembro de 2025, das 7h30 às 13h30, para entrega de documentos e assinatura de contrato. O atendimento será realizado na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, em Rio Branco, e também nos Núcleos de Educação dos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Porto Acre e Plácido de Castro.

As listas publicadas apresentam informações na seguinte ordem: cargo, município, inscrição, nome do candidato, nota e classificação. Os editais contemplam professores mediadores, assistentes educacionais e docentes de diversas áreas, para atuação na Educação Especial, no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo é reforçar o quadro de profissionais da rede estadual, assegurando a continuidade das atividades pedagógicas e ampliando o atendimento educacional no Acre, em compromisso com a qualidade do ensino.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao processo seletivo por meio da SEE, no telefone (68) 3213-2331, e também na Sead, no endereço eletrônico concursos.gov@gmail.com.