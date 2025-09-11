Ângela, que foi filha única, não deixou herdeiros.

A família muito distante…

Um áudio revelado dias atrás pelo ‘Metrópoles’, de uma conversa com seu advogado, Ângela se referiu a parentes como ‘cafajestes’…

Mas isso é o que menos importa agora.

O que fica é seu legado para a música…

E escolhemos uma canção com letra dela e música de Paulinho Moska…

Ficou sensacional…

oestadoacre faz essa singela homenagem póstuma a essa grande cantora do Brasil…

Versos fundamentais de Feliz da vida.

//Pra que fugir de ser feliz da vida..

//Por que o medo de sorrir como uma flor….

(…)



J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro