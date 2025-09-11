Ângela, que foi filha única, não deixou herdeiros.
A família muito distante…
Um áudio revelado dias atrás pelo ‘Metrópoles’, de uma conversa com seu advogado, Ângela se referiu a parentes como ‘cafajestes’…
Mas isso é o que menos importa agora.
O que fica é seu legado para a música…
E escolhemos uma canção com letra dela e música de Paulinho Moska…
Ficou sensacional…
oestadoacre faz essa singela homenagem póstuma a essa grande cantora do Brasil…
Versos fundamentais de Feliz da vida.
//Pra que fugir de ser feliz da vida..
//Por que o medo de sorrir como uma flor….
(…)
J R Braña B.
(…)
