ICL – Um militante de extrema-direita de Portugal fez uma oferta de dinheiro pelo “extermínio” de brasileiros e incluiu um pedido específico pela cabeça da jornalista do site Opera Mundi, Stefani Costa, em uma publicação no X nesta quinta-feira (11). O ativista de direita afirmou que, pela “cabeça” da correspondente “darei um bônus adicional de 100 mil euros”, escreveu Bruno Silva.

Jornalista brasileira é ameaçada por militante de extrema-direita em Portugal

“Estou oferecendo um dos meus apartamentos no centro de Lisboa, avaliado em média em 300 mil euros, a quem realizar um massacre e exterminar pelo menos 100 brasileiros em Portugal, e darei um bônus adicional de 100 mil euros a quem me trouxer a cabeça da @sttefanicosta”, publicou Silva de forma xenófoba.

A jornalista afirmou: “Não é a primeira vez que recebo ameaças de morte; já aconteceu várias vezes. Inclusive, já fui agredida na rua por um eleitor do Chega [partido político de direita radical], apenas por ser brasileira.” Stefani é autora de matéria recente, publicada no Opera Mundi, sobre outro militante de direita que ofereceu dinheiro para exterminar brasileiros.

Grifo meu: Opera Mundi, cujo jornalista responsável é Breno Altman, que oestadoacre já o entrevistou aqui



J R Braña B.