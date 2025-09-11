Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Almir Garnier , ex-comandante da Marinha.

, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal.

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mauro Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista.

, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista. Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa.

, ex-ministro da Defesa. Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

(…)

Em tempo: The Guardian dá destaque…

(…)

Em tempo: sessão ao vivo no STF

Grifo meu: a dosimetria ainda está sendo definida pela suprema corte, conforme a legislação brasileira.

J R Braña B.