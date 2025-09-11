Agência Gov.

O orçamento das famílias brasileiras registrou alívio em agosto, com queda de preços em itens essenciais do dia a dia. Entre os destaques estão tomates (-13,39%), batata-inglesa (-8,59%), cebola (-8,69%), arroz (-2,61%) e café moído (-2,17%). No setor de combustíveis, a gasolina recuou 0,94%, o etanol 0,82% e o gás veicular 1,27%.

O arroz se destacou como principal responsável pela deflação nos supermercados. Comparado ao ano passado, o preço de 5 quilos caiu de R$ 30 para uma média de R$ 15 a R$ 18. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a produção agrícola recorde do país contribuiu diretamente para essa redução.

“Pelo terceiro ano consecutivo, a produção agrícola brasileira bate recorde, assim como os investimentos do Plano Safra, que totalizam cerca de R$ 500 bilhões, sendo R$ 78 bilhões destinados à agricultura familiar com juros subsidiados”, explicou o ministro em entrevista à Voz do Brasil.

O impacto dessa deflação se refletiu no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O Brasil registrou inflação negativa de 0,11% em agosto, o primeiro resultado negativo desde agosto de 2024 e o mais expressivo desde setembro de 2022. No acumulado de 2025, a inflação atinge 3,15%, enquanto em 12 meses soma 5,13%, abaixo dos 5,23% anteriores.