A Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira, 12, o encerramento do projeto Redação Nota Mil em Mâncio Lima, após três dias de oficinas que reuniram centenas de estudantes.

Pela primeira vez, a iniciativa contemplou uma escola indígena, a Ixubay Rabui Puyanawa.

A diretora Devânia Puyanawa ressaltou o ineditismo e a importância do apoio recebido. Estudantes indígenas também destacaram a experiência: Hanna Puyanawa, 18 anos, disse que o projeto fortaleceu sua confiança rumo ao sonho de cursar medicina; já Márcio Leandro Puyanawa, vencedor do concurso de redação, agradeceu emocionado a oportunidade.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, afirmou que a ação aproxima o Parlamento da juventude e garante suporte para que todos possam alcançar seus objetivos, inclusive os povos indígenas.

Ele agradeceu aos parlamentares e ao prefeito Zé Luiz pelo apoio.

— A redação é uma parte essencial no ENEM e sabemos que muitos jovens têm dificuldades nesse processo. Com o Redação Nota 1000, estamos levando suporte, técnicas e incentivo para que eles possam alcançar seus sonhos. Nosso compromisso é com a educação de todos, sem deixar ninguém para trás, especialmente aqueles que vivem em regiões mais distantes e em aldeias indígenas. Aproveito para agradecer ao prefeito Zé Luiz e a todos os parlamentares da Aleac, que juntos têm contribuído para que esse projeto chegue a cada vez mais estudantes – destacou Nicolau.

O Redação Nota Mil, realizado pela Escola do Legislativo, oferece oficinas gratuitas de redação com foco no ENEM, concursos e cidadania, estimulando o protagonismo juvenil em todo o Acre.

