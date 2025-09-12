Por Mircleia Magalhães

Aleac – A deputada Michelle Melo (PDT) apresentou dois projetos de lei na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com foco em inclusão social e igualdade de gênero.

O primeiro prevê a criação de salas sensoriais em hospitais, UPAs e repartições públicas para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reduzindo desconfortos causados por excesso de estímulos visuais e sonoros.

O segundo projeto busca ampliar a presença de mulheres no serviço público, especialmente em áreas como a Polícia Civil e a Delegacia da Mulher, garantindo mais acolhimento e representatividade no atendimento à população.

Segundo Michelle Melo, as propostas nasceram de demandas reais da sociedade e pretendem fortalecer direitos e construir um Acre mais inclusivo e igualitário.