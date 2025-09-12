No dia 30, a Urap São Francisco promove o Dia D de encerramento da campanha Setembro Amarelo, com atividades voltadas à prevenção do suicídio e ao cuidado com a saúde mental.

Reconhecida como uma das unidades de referência mais eficientes de Rio Branco, a Urap atende diariamente moradores do bairro e da região, oferecendo serviços essenciais de atenção primária.

O coordenador Emerson Bezerra, sempre presente no dia a dia da unidade, destaca o compromisso da equipe em acolher centenas de pessoas, reforçando a importância de falar sobre saúde mental e oferecer apoio à comunidade.

(…)

