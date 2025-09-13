O setor de serviços cresceu 0,3% em julho, segundo o IBGE, e acumula alta de 2,9% em 12 meses, alcançando o ponto mais alto da série histórica.

O avanço é sustentado pela renda das famílias e pelo desemprego em mínima recorde.

A CNC projeta expansão de 0,2% em agosto e crescimento de 3,45% em 2025, mas alerta para a desaceleração em transportes e turismo, segmentos mais sensíveis aos juros.

— Embora o setor esteja em alta, é preciso garantir estabilidade para manter o ritmo – disse o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Destaques do mês:

✔Informação e comunicação subiu 1%, confirmando tendência positiva.

✔Transportes e correio caíram 0,6%, puxados pela queda de 4% no transporte aéreo.

✔Atividades turísticas recuaram 0,7%, mas seguem 3,3% acima de julho/24 e com alta de 6,2% em 12 meses.

✔O Brasil recebeu 5,3 milhões de turistas estrangeiros no 1º semestre, principalmente da Argentina e do Chile.

— O turismo continua sendo um dos vetores mais dinâmicos dos serviços – destacou Fabio Bentes, economista-chefe da CNC.

