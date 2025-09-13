Na Folha de S. Paulo

A maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Rejeitam a ideia 54%, ante 39% que a defendem.

(…)

Grifo meu: o que espanta não os 54% que não querem o perdão desses criminosos institucionais…o que choca são os 39% de desorientados no país…claro, que uma boa leva dessa gente nem sabe o que tá defendendo…é o que chamamos de efeito manada…no popular, gado mesmo…os geraldinos de grupo de zap…expressão criada aqui neste blog de fim de mundo.

Grifo meu 2: isso mesmo…boa parte dos brasileiros não compreende seu papel dentro da sociedade e nas relações de poder…não fazem a menor ideia de como funcionam os governos, instituições, partidos, leis e direitos…

J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro

(…)