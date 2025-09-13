O Acre deve fechar a safra 2024/2025 com 211,7 mil toneladas de grãos, crescimento de 8,9% em relação à temporada anterior, segundo o 12º Levantamento da Safra de Grãos da Conab.

A área plantada passou de 65,3 mil hectares para 68,7 mil hectares, aumento de 5,2%, e a produtividade por hectare subiu 3,5%, de 2.977 kg para 3.082 kg.

O milho, principal grão produzido no estado, teve produção de 139,7 mil toneladas, alta de 10,6%.

A soja alcançou 64,3 mil toneladas (6,1% de crescimento) e o arroz chegou a 4,7 mil toneladas (4,4% de aumento).

O aumento da área e da produtividade fortalece o Acre como produtor de grãos na região Norte.

(oea com info do Gov Federal)

(…)

Conteúdo parceiro