Por André Richter Agência Brasil - O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados condenados na ação penal da trama golpista...
O município de Porto Acre recebeu uma boa notícia nesta semana: a confirmação do pagamento de R$ 495 mil, via...
GdA - A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Manutenção, realiza a manutenção...
No dia 30, a Urap São Francisco promove o Dia D de encerramento da campanha Setembro Amarelo, com atividades voltadas...
1 - Educação: Publicação de leis que criam o Fórum Municipal de Educação e que prorrogam a vigência do Plano...
