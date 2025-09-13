Pelo segundo ano consecutivo, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, participou neste sábado, 13, da tradicional Festa dos Pescadores, dentro da programação do Festival do Coco em Mâncio Lima.

Uma das ações de destaque foi a articulação feita pelo deputado junto ao governo do Estado para garantir a atualização de 600 carteiras de identidade dos pescadores.

— Mâncio Lima é um município pujante, que cresce, e os pescadores fazem parte desse desenvolvimento, movimentando uma das cadeias econômicas mais importantes – afirmou Nicolau.

O prefeito Zé Luiz agradeceu o apoio do parlamentar:

— Nicolau colocou quase meio milhão em emendas para Mâncio Lima e parte deste recurso está sendo usado na construção de poços artesianos no Rio Môa.

O presidente da Colônia de Pescadores, Elton da Pesca, também reconheceu o esforço coletivo:

— Quero agradecer a todos os parceiros que contribuíram para a realização de mais uma edição da Festa e aos pescadores, que são os grandes protagonistas deste evento.

(oea com info da Aleac)