O PCdoB realizou neste sábado, em Rio Branco, sua conferência municipal no auditório do Palácio da Indústria, reunindo cerca de 200 participantes.

Trabalhadores, assalariados, professores universitários, advogados, médicos e outros profissionais liberais marcaram presença no encontro, que também contou com a participação da ex-deputada federal Perpétua Almeida – apontada como provável candidata a deputada federal em 2026 – e do deputado estadual Edvaldo Magalhães, que disputará a reeleição.

Embora o tema eleições não estivesse na pauta, dirigentes comunistas defendem a construção de uma candidatura a governador pelos partidos de esquerda no Acre.

O médico Thor é um dos nomes que circula entre os comunistas para uma possível candidatura ao governo.

No próximo fim de semana será a vez da conferência estadual, que reunirá delegados de todo o Acre no mesmo auditório, na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.



