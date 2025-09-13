O município de Porto Acre recebeu uma boa notícia nesta semana: a confirmação do pagamento de R$ 495 mil, via emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). O recurso, viabilizado na modalidade de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, será aplicado na pavimentação com tijolos, beneficiando diretamente a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.

O investimento representa um passo importante para atender a uma das principais demandas da cidade, relacionada a acesso, mobilidade e valorização dos bairros. Ao anunciar o recurso, o senador destacou seu compromisso com o desenvolvimento do município e o fortalecimento da parceria com a gestão local.

“É uma alegria muito grande poder confirmar esse recurso para Porto Acre. Sei das dificuldades enfrentadas pelo município e tenho buscado, sempre que possível, investir no que possa melhorar a vida de nossa população. Esse investimento vai ajudar a transformar ruas, trazer mais dignidade às famílias e facilitar seu dia a dia”, afirmou Petecão.

O prefeito, Maximo, comemorou a chegada do recurso e ressaltou o impacto positivo que a obra trará para a comunidade.

“Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão por mais essa importante contribuição para Porto Acre. A pavimentação vai trazer melhorias significativas para as nossas ruas, garantindo mais segurança, conforto e valorização para os bairros. O apoio do senador tem sido fundamental para que possamos avançar em áreas que realmente fazem a diferença na vida de nossa população”, declarou.

Com a liberação do recurso, a prefeitura dará início às etapas necessárias à execução do projeto, que deve beneficiar diretamente centenas de famílias. A parceria entre o município e o senador fortalece o compromisso de levar melhorias concretas e duradouras para Porto Acre.

