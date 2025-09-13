O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou nesta sexta-feira, 12, da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima, evento já consolidado como tradição no Vale do Juruá.

Nicolau destinou cerca de R$ 500 mil em emendas para o município, parte aplicada na realização do festival.

— Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município – destacou o parlamentar.

A abertura contou ainda com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Zé Luís, além dos deputados Zezinho Barbary, Clodoaldo Rodrigues, Gilberto Lira e Luiz Gonzaga. Para Gonzaga, o festival é essencial para valorizar a identidade cultural e estimular a economia local.

A programação segue até domingo, 14, com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo e lazer.

