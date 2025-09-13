O Senac Acre está oferecendo 1 mil vagas em cursos gratuitos de educação a distância (EAD), por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

A iniciativa é voltada para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos e busca ampliar a qualificação profissional no estado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ead.senac.br/gratuito e seguem abertas enquanto houver vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

Segundo a coordenadora de EAD do Senac Acre, Marcela Carneiro, o objetivo é democratizar o acesso à educação profissional.

— Queremos permitir que mais pessoas tenham condições de transformar suas trajetórias por meio do conhecimento. Esta é uma oportunidade crucial para quem busca mudar sua vida profissional – afirmou.

Os cursos abrangem áreas como vendas, gestão, logística, marketing, tecnologia, hospitalidade e saúde, com opções como Ações Eficazes em Vendas, Administração do Tempo, Design Thinking, Estrutura de Dados em Python, LGPD, Técnicas de Liderança e Marketing Turístico.

Com 77 anos de atuação, o Senac é referência em educação profissional e pioneiro no ensino a distância no Brasil, desde a criação da “Universidade do Ar”, em 1947.

