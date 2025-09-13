Por Ana Paula Xavier

GdA – O estado do Acre tem se destacado nacionalmente pela eficácia na localização de pessoas desaparecidas. Os dados mais recentes do Ministério da Justiça revelam que no acumulado de 2025, até o mês de agosto havia 246 pessoas desaparecidas, desse total, 149 foram localizadas, o que representa 58% de êxito nas buscas realizadas até o momento.

Em 2023, o estado registrou 439 desaparecimentos, dos quais 280 pessoas foram localizadas, representando 64% de casos resolvidos. Já em 2024, o desempenho foi ainda mais expressivo, pois dos 412 desaparecimentos, 372 pessoas foram encontradas, alcançando um índice de 90% de localização, um dos melhores resultados do país.

Adesão ao Portal Nacional de Desaparecidos

Desde agosto de 2025, o Acre passou a integrar o Portal Nacional de Pessoas Desaparecidas, uma plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública que centraliza dados de todos os estados e permite o cruzamento de informações em tempo real entre as polícias civis do Brasil.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, esse dado demonstra uma evolução significativa nas ações de busca e identificação, refletindo o empenho das autoridades e o uso de ferramentas tecnológicas cada vez mais eficazes.

“Nós contamos com 17 câmeras de reconhecimento facial em Rio Branco, até a próxima semana estaremos com a licença de mais 40 e pretendemos ampliar para 100% das nossas câmeras que contam com essa tecnologia, para podermos fornecer esses dados ao Portal Nacional de Desaparecidos e continuarmos conseguindo encontrar o maior número de pessoas possíveis”, destacou.

A integração com o sistema nacional reforça ainda mais esse trabalho, consolidando o estado como uma referência em políticas públicas voltadas à localização de pessoas. “A adesão ao portal representa um avanço importante na agilidade e eficiência das investigações. Com isso, o Acre pode agora compartilhar e consultar dados com outras unidades da federação, ampliando significativamente as chances de localização de pessoas desaparecidas e oferecendo respostas mais rápidas às famílias afetadas”, destacou o diretor operacional da Sejusp, Athualpa Ribera.

O portal pode ser acessado por qualquer cidadão através do endereço: https://desaparecidosbrasil.org/

Compromisso com a vida

Em fevereiro deste ano, o Acre passou a compartilhar perfis genéticos com o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

“Os números positivos demonstram o compromisso das forças de segurança e instituições do Acre com a busca ativa por desaparecidos. Além de tecnologia e integração de dados, o resultado também é fruto da colaboração entre as força de segurança do estado, sociedade e familiares, que cada vez mais têm acesso a canais adequados para registro de ocorrências e acompanhamento de casos”, concluiu o secretário de Segurança.