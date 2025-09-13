Por Luana Lima

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convoca a população para a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 25 de setembro de 2025, com o tema “Fortalecendo a Atenção Primária em Saúde no Município de Rio Branco – Acre”.

O evento tem como objetivo promover a participação democrática e a construção coletiva de políticas públicas para o setor de saúde, reforçando a importância da atenção primária para a melhoria do atendimento à população.

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ressaltou a importância do evento para a cidade: “A 11ª Conferência Municipal de Saúde é um momento essencial para a nossa gestão. Queremos ouvir a população e garantir que nossas políticas públicas atendam de forma efetiva às necessidades da nossa comunidade, priorizando a atenção primária em saúde, que é fundamental para o bem-estar de todos”, frisou o gestor municipal.

O Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths, também enfatizou a relevância da conferência. “A 11ª Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade única para a população de Rio Branco se engajar ativamente na construção de soluções para os desafios da saúde pública em nosso município. Vamos juntos fortalecer a atenção primária e garantir um atendimento mais eficiente e humanizado para todos”, pontuou o titular da pasta da Saúde de Rio Branco.

A conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde ou, na sua ausência, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde. As despesas para a realização do evento serão custeadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Em caso de necessidade de alteração da data, o Conselho Municipal de Saúde será responsável por deliberar e definir uma nova data.

A 11ª Conferência Municipal de Saúde é um espaço fundamental para o diálogo e a participação social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).