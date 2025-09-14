no ICL – oestadoacre
A cantora carioca Iza abriu o palco Skyline no último dia do The Town com um espetáculo que uniu ancestralidade,...
Divulgação - A 3ª edição do Festival Afro Integrado está com inscrições abertas para afroempreendedoras interessadas em integrar a programação...
Por Francisco Dandão - Tenho vários amigos espalhados por diversos cantos do Brasil. Uns mais, outros menos, chegados. Mas quase...
O Senac Acre está oferecendo 1 mil vagas em cursos gratuitos de educação a distância (EAD), por meio do Programa...
O Acre deve fechar a safra 2024/2025 com 211,7 mil toneladas de grãos, crescimento de 8,9% em relação à temporada...
