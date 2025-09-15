Jogamos bola juntos.

Puseram nele um apelido inusual…e muito engraçado…’pdbm’

Só os contemporâneos dele sabem as iniciais.

Isso mesmo!

Ele tinha um pezão!

E tirava sarro de si.

Não nasceu em Sena…

Nasceu em Rio Branco e foi criado pela dona Lalá e seu Epitácio..

Que foram os pais perfeitos.

Fui testemunha desde o começo de tudo com Etinildo…

Quando conquistou o primeiro violão…

Aprendeu rápido…

Tinha talento…

Tentei aprender com ele…

Não deu…não tinha talento para instrumentos musicais.

No começo da década de 80 ele se mudou para Porto Alegre.

E me chamou:

— Vem pra cá que tu vai treinar no Internacional…Conheço o Tafarel(começo da carreira do goleiro da Seleção) e ele vai te ajudar…

Fui.

Cinco dias de busão até a capital dos Pampas.

Gastei quase todo meu dinheiro num táxi em POA e não encontrei Etinildo, que já havia mudado para Itajaí, litoral gaúchol, na divisa com Santa Catarina.

Deixei para lá o sonho de jogar no Internacional…Fui procurar o FLU, no Rio, mas isso é outra história…(depois conto).

Etinildo poderia ter ficado por lá…

Não ficou.

Talvez tivesse tido uma chance de virar uma estrela da música com sua habilidade em tocar…

A vida o trouxe de volta ao Acre…

E ele deu vida à Saudosa Maloca com o Geraldo Leite…

Anos a fio…

Algumas vezes nos encontramos aqui em Rio Branco…eu no Sindicato dos Bancários e ele dizia…

— João, gosta duma greeeeve!

Etinildo fez a sua própria greve…

Que o prejudicou como pessoa, ser humano…e profissional da música.

São os descaminhos da vida que a gente não programa…

Etinildo nasceu para a música…

Agora é silêncio.

Mas fica eternamente na lembrança de seus amigos.



J R Braña B.



Em tempo: o sepultamento será em Sena…o velório está sendo na casa do irmão Nildo…

Em tempo 2:

(…)

