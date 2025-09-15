Com Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (15) a suspensão das chamadas emendas Pix para nove municípios, incluindo Sena Madureira–AC. A medida atende aos alertas da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou falhas na execução dos recursos federais, indícios de desvio de finalidade e problemas de transparência.

As emendas Pix permitem a transferência direta de recursos da União a estados e municípios, sem identificar o parlamentar responsável ou o beneficiário final, o que tem gerado questionamentos sobre fiscalização e accountability.

Em Sena Madureira, a CGU flagrou contratações duvidosas, problemas nos contratos e dificuldade de acompanhar para onde o dinheiro foi, descumprindo as regras. Além do município acreano, também tiveram os repasses bloqueados Carapicuíba (SP), Macapá (AP), Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ), Camaçari (BA), Coração de Maria (BA), Iracema (RR) e São Luiz de Anauá (RR).

A decisão do Dino prevê que a Polícia Federal acompanhe as investigações, garantindo que apenas casos comprovados sejam punidos. O ministro ressaltou a importância de “separar o joio do trigo, possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e aplicar as sanções cabíveis após o devido processo legal”.

A CGU continuará as auditorias e o caso pode gerar desdobramentos locais, principalmente em Sena Madureira, com possíveis impactos na administração municipal e na liberação futura de recursos federais.