Com informações do MIG

Até setembro, mais de 250 mil pessoas já haviam emitido o documento, equivalente a 28,46% da população.

O desempenho coloca o estado em 2º lugar no país, atrás apenas do Piauí, que já alcançou 38,40%, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A nova identidade é mais segura, moderna e prática.

Além da versão física, o cidadão pode usá-la no aplicativo GOV.BR, que reúne mais de 170 milhões de usuários e dá acesso a serviços como Meu INSS, SUS Digital, Fies, Enem e Carteira de Trabalho Digital.

A emissão da primeira via da CIN é gratuita e pode ser agendada pelo portal gov.br/identidade.

Todos os brasileiros têm até 2032 para obter o documento, que passa a ter o CPF como número único de identificação nacional.