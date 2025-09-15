A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) iniciou tratativas com o Governo do Acre para viabilizar a criação do primeiro Parque Tecnológico do estado, em Rio Branco.

O complexo será voltado para inovação em bioeconomia, tecnologia da informação e cadeias produtivas sustentáveis.

Na reunião com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, também foi discutido apoio técnico da ABDI para a realização da primeira compra tecnológica no Acre e a capacitação de profissionais para elaboração de projetos junto a financiadoras como Finep e BNDES.

Segundo a diretora de Economia Sustentável da ABDI, Perpétua Almeida, o encontro abriu caminho para transformar o projeto em realidade.

O secretário Assurbanípal Mesquita destacou que a parceria já gera frutos, como a futura instalação da primeira indústria de açaí em Feijó.

