Por Carlos Alexandre

GdA – O Acre recebe, nesta segunda-feira, 15, o ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro, Zico, no ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco, a partir das 16h. A convite do governo do Acre, o renomado esportista ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”.

Zico desembarca em Rio Branco para um encontro especial com o público acreano. O evento deve reunir fãs de diferentes gerações, além de jovens interessados em liderança e desenvolvimento pessoal.

Reconhecido internacionalmente como um dos maiores nomes da história do futebol, Arthur Antunes de Coimbra, o eterno camisa 10 do Flamengo, hoje compartilha experiências sobre disciplina, superação e conquistas dentro e fora dos gramados.

O secretário de Estado de Governo (Segov), Luís Calixto, ressaltou a importância da presença do ídolo para a juventude acreana. “A intenção da palestra com o Zico é para que ele transmita aos nossos jovens os exemplos de motivação, superação, resiliência e inspiração, ou seja, todas as qualidades necessárias a um líder. Buscamos contribuir para formarmos líderes que assumirão os diversos postos na sociedade acreana”, afirmou.

O evento integra a agenda de ações do governo do Estado voltadas ao incentivo da formação de lideranças, promoção da cidadania e valorização de iniciativas que despertam vocações.

A alta busca por ingressos para a palestra anima os organizadores e destaca o amor do acreano por esportes e personalidades marcantes. Após a palestra, Zico terá um momento de interação com 30 pessoas sorteadas durante o evento, que participarão de uma sessão exclusiva de fotos e autógrafos com o craque em seu camarim.

Serviço:

Palestra Zico – “Desafios e oportunidades com quem entende de vitória”

Data: 15 de setembro

Horário: 16h (abertura dos portões)

Local: Ginásio do Sesc (Avenida Getúlio Vargas, Bosque)