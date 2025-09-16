Diga isso em um país qualquer e vão rir da sua cara.

No Brasil, um deputado fugitivo, traidor da pátria – consegue se manter no cargo com todas as regalias…

Sério?! É verdade?!

Não só isso….

Pode virar líder do bloco da minoria na Câmara dos Deputados.

É a mesma câmara que se esforça para aprovar a PEC da blindagem, que livra corruptos parlamentares e suas emendas das garras do STF.

O que acalma a alma é saber que a extrema-direita tem prazo de validade…

Em todo lugar sempre foi assim.

Isso dá uma esperança.

Mas é preciso mudar essa composição no Congresso em 2026…

Votar certo é o melhor remédio.

E votar certo é votar contra a extrema-direita.

No parlamento e no executivo.



J Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro