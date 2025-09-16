Diga isso em um país qualquer e vão rir da sua cara.
No Brasil, um deputado fugitivo, traidor da pátria – consegue se manter no cargo com todas as regalias…
Sério?! É verdade?!
Não só isso….
Pode virar líder do bloco da minoria na Câmara dos Deputados.
É a mesma câmara que se esforça para aprovar a PEC da blindagem, que livra corruptos parlamentares e suas emendas das garras do STF.
O que acalma a alma é saber que a extrema-direita tem prazo de validade…
Em todo lugar sempre foi assim.
Isso dá uma esperança.
Mas é preciso mudar essa composição no Congresso em 2026…
Votar certo é o melhor remédio.
E votar certo é votar contra a extrema-direita.
No parlamento e no executivo.
J Braña B.
(…)
