A Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto.

E, novidade zero, com a ajuda da bancada do baixo clero do Acre.

Exceção à deputada Socorro Nery, que votou Não à PEC da Impunidade.

O restante…vocês já sabem……mas vejam os votos da bancada do baixo clero.

Lamentável ainda que 12 deputados do PT tenham votado a favor dessa excrescência…Ou seja, se juntaram a bolsonaristas do PL, União Brasil, PP e Republicanos…

Registro: 51 parlamentares do Partido dos Trabalhadores horaram seus mandatos e voltaram não.

Registro também: PCdoB e PSol horaram seus eleitores e votaram não.

É assim….a maioria da Câmara, desse Congresso Patronal, se preocupa apenas com os seus benefícios individuais…ignoram as necessidades da maioria população.

Aqueles que fizeram maracutaia com as emendas parlamentares, orçamento secreto, etc etc…passarão a dormir tranquilos a partir de agora…

Viva o Brasil!



J R Braña B.

