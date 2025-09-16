Participando do diálogo sobre empregabilidade, na manhã desta terça-feira, 16, o governador Gladson Camelí participou da abertura da etapa estadual da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, realizada em Rio Branco, em um encontro que reuniu representantes do governo, empregadores e trabalhadores.

(…)

Durante a conferência, o ministro Luiz Marinho anunciou o repasse de aproximadamente R$ 1 milhão para o fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que atende cerca de 40 mil pessoas por ano no Acre. Segundo Marinho, a iniciativa reforça uma parceria histórica e busca ampliar a oferta de serviços de intermediação de mão de obra e qualificação profissional no estado.

(…)

O governador Gladson Camelí agradeceu os investimentos e destacou a importância do pleno funcionamento do Sine atendendo os cidadãos em harmonia com a contrapartida do governo estadual.

(…)

