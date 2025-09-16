Agricultura de grãos/comercial
O capim pé-de-galinha (Eleusine indica) é uma das plantas daninhas mais agressivas da agricultura, podendo produzir até 140 mil sementes por exemplar e reduzir em até 80% a produtividade da soja, segundo instituições de pesquisa.
Além de competir por luz, água e nutrientes, pode liberar substâncias tóxicas, hospedar pragas e dificultar a colheita.
A UPL Brasil alerta que a resistência crescente aos manejos convencionais exige estratégias inovadoras. Segundo Rafael Rovêa, gerente de marketing para herbicidas, o Thunder, herbicida sistêmico desenvolvido pela empresa, controla até populações resistentes, inclusive plantas de até 15 cm, ampliando a janela de aplicação.
Também é eficaz contra a buva e introduz um novo ingrediente ativo no mercado.
— Com o uso adequado de Thunder, o agricultor mantém produtividade e rentabilidade de forma sustentável”, reforça Rogério Castro, CEO da UPL.
A recomendação é associar o produto a adjuvantes como Strides, para maior aderência e eficácia, e integrar o manejo com aplicações sequenciais de herbicidas como Trunfo.
(oea com info do Grupo Texto)
(…)
Conteúdo parceiro