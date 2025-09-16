Agricultura de grãos/comercial

O capim pé-de-galinha (Eleusine indica) é uma das plantas daninhas mais agressivas da agricultura, podendo produzir até 140 mil sementes por exemplar e reduzir em até 80% a produtividade da soja, segundo instituições de pesquisa.

Além de competir por luz, água e nutrientes, pode liberar substâncias tóxicas, hospedar pragas e dificultar a colheita.

A UPL Brasil alerta que a resistência crescente aos manejos convencionais exige estratégias inovadoras. Segundo Rafael Rovêa, gerente de marketing para herbicidas, o Thunder, herbicida sistêmico desenvolvido pela empresa, controla até populações resistentes, inclusive plantas de até 15 cm, ampliando a janela de aplicação.

Também é eficaz contra a buva e introduz um novo ingrediente ativo no mercado.

— Com o uso adequado de Thunder, o agricultor mantém produtividade e rentabilidade de forma sustentável”, reforça Rogério Castro, CEO da UPL.

A recomendação é associar o produto a adjuvantes como Strides, para maior aderência e eficácia, e integrar o manejo com aplicações sequenciais de herbicidas como Trunfo.

(oea com info do Grupo Texto)

(…)

Conteúdo parceiro