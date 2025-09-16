O senador Sérgio Petecão, PSD, anunciou, nesta terça-feira (16), o pagamento de quase R$ 2 milhões para Tarauacá, destinados à construção de um ginásio poliesportivo.

O recurso vem de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, a pedido do diretório municipal do PSD.

Segundo Petecão, a obra é um marco para a juventude e a comunidade:

— Esta obra vai muito além do concreto e das estruturas: representa um espaço de oportunidades para os jovens, de convivência para as famílias e de incentivo ao esporte e à cultura. É um passo importante para fortalecer os laços da comunidade e oferecer mais dignidade e lazer à população.

O prefeito Rodrigo Damasceno destacou que o ginásio atende a um antigo sonho dos moradores e agradeceu ao senador pela parceria. O espaço, a ser construído na área central, vai beneficiar estudantes, atletas e famílias com atividades esportivas e culturais.

Com o investimento, Petecão reforça seu perfil municipalista e de proximidade com as comunidades acreanas.

